Названа дата вхождения новейшего фрегата «Адмирал Касатонов» в состав ВМФ

Министерство обороны сообщило, что новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» войдет в состав Военно-морского флота России до конца 2019 года.

«До конца текущего года, в частности, в состав ВМФ войдут фрегат «Адмирал флота Касатонов», корвет «Гремящий», малый ракетный корабль «Ингушетия», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», средний морской танкер «Академик Пашин» и другие суда обеспечения», – сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает РИА «Новости».

Там также напомнили, что до конца декабря на воду будет спущена вторая подводная лодка «Волхов» для Тихоокеанского флота.

«В сфере судоремонта и модернизации завершается ремонт атомной подводной лодки «Вепрь», большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и гидрографического судна «Ромуальд Муклевич». Будет продолжена программа ремонта и модернизации больших противолодочных кораблей», – сказал главком ВМФ Николай Евменов.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Касатонов» выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским целям в Белом море.