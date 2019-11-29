«Адмирал Касатонов» провел испытательные пуски «Калибра» и «Оникса»

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» в рамках испытаний выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским целям в Белом море, сообщила пресс-служба Северного флота.

«Стрельбы были проведены в рамках очередного этапа заводских ходовых испытаний. Фрегат выпустил по одной крылатой ракете «Калибр» и «Оникс» из штатных пусковых установок. Ракеты успешно поразили мишени», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Телеметрию полета ракет записал экипаж самолета Ил-20, а осмотр мишеней провел самолет Ил-38 объединения ВВС и ПВО Северного флота.

В сентябре российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний.

Напомним, 21 октября первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» приступил к государственным испытаниям.

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