Фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел стрельбы в Балтийском море

Российский фрегат «Адмирал флота Касатонов» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море во время очередного этапа испытаний, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Романа Мартова.

По его словам, экипаж корабля провел стрельбы из артиллерийской установки А-192М (130 мм) и зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Палаш» (30мм). Стрельбы велись по морскому щиту и воздушной цели, передает РИА «Новости».

Мартов добавил, что днем ранее экипаж также провел испытания радиотехнического вооружения и радиолокационных станций комплексов ПВО. Для этого вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 авиации Балтийского флота сымитировали налет противника.

Фрегат «Адмирал Касатонов» является вторым кораблем проекта 22350 и первым серийным после головного «Адмирала Горшкова». Фрегат способен пройти 4500 миль, при этом развивая скорость до 29 узлов.