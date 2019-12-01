Опубликовано видео задержания террориста в Лондоне прохожими

В Сети появилось видео, на котором видно, как прохожие в Лондоне с помощью огнетушителя и бивня нарвала задерживают террориста, напавшего на людей с ножом.

Видео опубликовано в Twitter журналиста Би-би-си Мэттью Томпсона.

Speechless. Members of the public with nothing but a narwhal tusk and a fire extinguisher tackle a murderous terrorist.



Heroism, pure and simple. pic.twitter.com/QAlVkFiexs — Matthew Thompson (@mattuthompson) November 30, 2019

Напомним, в пятницу в центре Лондона вооруженный ножом мужчина с муляжом взрывного устройства на поясе совершил серию нападений. Погибли два человека, еще трое госпитализированы.

Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, который был освобожден по УДО после 7 лет тюрьмы за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу.

Свидетели нападения обезвредили террориста бивнем нарвала и огнетушителем, а полиция застрелила задержанного террориста.

Ответственность за теракт взяло ИГ* (запрещено в России).