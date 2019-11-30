Группировка ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Лондоне

Экстремистская группировка «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт в центре британской столицы, сообщает Reuters.

Информацию об этом передает ТАСС.

Накануне в центре Лондона вооруженный ножом мужчина с муляжом взрывного устройства на поясе совершил серию нападений, в результате которых два человека погибли, еще трое госпитализированы. Нападавшим оказался 28-летний Усман Хан, условно-досрочно освобожденный после 7 лет в заключении за попытку взорвать Лондонскую фондовую биржу.

Свидетели нападения обезвредили террориста бивнем нарвала и огнетушителем. Прибывшая на место полиция застрелила задержанного террориста.

После произошедшего премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости отказа от практики УДО в отношении террористов.