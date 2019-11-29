Полицейские застрелили мужчину на Лондонском мосту

Британская полиция застрелила мужчину на Лондонском мосту, об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Полиция в Лондоне перекрыла мост, свидетели произошедшего рассказывают о стрельбе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на мосту находится вооруженный полицейский, а на тротуаре лежит тело. Также на мосту стоят несколько полицейских машин.

Позже Скотланд-Ярд сообщил, что в здании рядом с Лондонским мостом произошло нападение с ножом. В результате были ранены несколько человек, один мужчина задержан.

Ранее сообщалось, что в Британии прибывшего из Турции мужчину обвинили в подготовке теракта.