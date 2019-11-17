В Британии прибывшего из Турции мужчину обвинили в подготовке теракта

Полиция Лондона предъявила обвинение в подготовке террористического акта мужчине, задержанному 14 ноября в аэропорту Хитроу, говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

В заявлении говорится, что речь идет о 26-летнем Мамуне Рашиде, который 14 ноября прибыл в Великобританию из Турции, передает ТАСС.

Мужчина предстанет перед судьей Вестминстерского магистратского суда в понедельник, 18 ноября.

В Великобритании в 2017 году произошло пять терактов. Четыре из них были совершены в Лондоне, один – в Манчестере. В общей сложности погибли 36 человек. 4 ноября уровень террористической угрозы в стране был понижен с «серьезного» до «существенного». При этом, как подчеркнули в МВД Соединенного Королевства, риск террористических вылазок в стране сохраняется.