Джонсон заявил о необходимости отказа от практики УДО в отношении террористов

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости отказа от применения практики условно-досрочного освобождения в отношении террористов.

«Я уже давно говорил, что считаю ошибкой возможность условно-досрочного освобождения для осужденных, совершивших серьезные и жестокие преступления. Нам очень важно избавиться от этой привычки и обеспечить адекватные тюремные сроки для опасных преступников и особенно для террористов», – заявил Джонсон в эфире Sky News, передает RT.

Премьер-министр также сообщил, что по всей стране будет усилено патрулирование, порядок будут охранять еще 20 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан напал на людей с ножами, он был застрелен полицейским. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

В результате нападения два человека погибли, еще трое остаются в больнице.

СМИ также сообщали, что для нейтрализации террориста в Лондоне были использованы китовый бивень и огнетушитель.