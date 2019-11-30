Террориста в Лондоне обезвредили бивнем нарвала и огнетушителем

Для нейтрализации устроившего теракт на Лондонском мосту мужчины были использованы китовый бивень и огнетушитель, пишет The Guardian.

Издание со ссылкой на видео инцидента сообщает, что за вооруженным двумя большими ножами террористом бежали несколько человек. Один из них держал в руках огнетушитель, а другой – бивень нарвала длиной более 1,5 м, передает ТАСС.

Отмечается, что бивень нарвал находился в здании, где террорист напал на людей, – исторической штаб-квартире лондонской гильдии рыботорговцев.

Напомним, 29 ноября в Лондоне 28-летний Усман Хан напал на людей с ножами, он был застрелен полицейским. Скотленд-Ярд классифицировал инцидент как теракт, сообщив, что на поясе у злоумышленника было закреплено фальшивое взрывное устройство.

В результате нападения два человека погибли, еще трое остаются в больнице.