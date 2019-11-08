Опубликовано видео установки купола на главный храм Вооруженных Сил России

Военные строители установили первый из шести куполов на Главный храм Вооруженных Сил России, который строится в подмосковном парке «Патриот».

«Храм становится храмом тогда, когда начинают поднимать купола. Это событие знаменует, что обычное здание превращается в настоящий Дом Божий, храм, где люди будут возносить свои молитвы», – сказал настоятель главного храма ВС России епископ Стефан, сообщается в группе «Минобороны России» в Facebook.

Там отмечено, что купол весом 34 тонны был установлен на высоту 20-этажного дома за час. Каркас купола, созданный по оригинальному проекту из высоколегированной стали, состоит из 32 отдельно изготовленных металлических деталей.

Ведомство также сообщило, что условный коэффициент прочности купола – от 300 до 1500 лет. Фермы металлокаркаса были проверены верхней нагрузкой в 100 тонн и боковой в 20 тонн, в итоге деформация составила 2 миллиметра, то есть через 50 лет износ купола будет 0%.

В ближайшее время будут установлены три таких же купола на оставшиеся четверики, еще один – на звонницу, и большой купол (около 80 тонн) в центральную часть храма.

Все купола Патриаршего Собора в честь Воскресения Христова выполнены в шлемовидной форме, то есть напоминают шлем русского воина.

Ранее сообщалось, что главный храм армии будет украшен витражами с изображениями военных наград.

Напомним, храм Вооруженных сил возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Идея его строительства принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.