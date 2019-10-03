Главный храм армии решили украсить витражами с изображениями военных наград

Витражи с изображением российских и советских военных наград украсят главный храм Вооруженных сил, который возводится по инициативе министр обороны Сергея Шойгу. Витражи общей площадью около 1,5 тыс. квадратных метров изготавливаются в Академии акварели и изящных искусств.

На витражах будут изображены около 40 российских и советских военных наград и орденов. При изготовлении совмещается множество художественных техник – гидроабразивная резка стекла, позволяющая сделать сложнейшие ажурные элементы, роспись витражными красками под спекание, фьюзинговое спекание стекла, и все это собирается в технике «тиффани», сообщается на сайте Минобороны.

По словам ректора академии Сергея Андрияки, чем больше используется техник, тем интереснее витражи.

«Мы планируем добавить росписи стекла в те или иные ордена, что несомненно добавит красок готовому витражу», – сообщил Андрияка.

«Для академии это очень важная и интересная работа. Многие студенты и педагоги, привлеченные к этому проекту, получают серьезную практику и бесценный опыт. Изготовить такой большой витраж – что-то беспрецедентное», – отметил ректор.

Главный храм Вооруженных сил возводится на добровольные пожертвования и будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Главный военный храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о павших воинах в годы самой кровопролитной войны в истории человечества. Он будет символизировать духовность русского воинства, поднимающего меч только для защиты своего Отечества.

В июле сообщалось, что идея строительства храма принадлежит лично министру обороны Сергею Шойгу.