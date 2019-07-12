В Минобороны объяснили необходимость храма Победы

Идея строительства храма Победы принадлежит лично министру обороны Сергею Шойгу, сообщил замглавы военного ведомства, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России Андрей Картаполов.

Картаполов в интервью ФАН отметил, что многие в Минобороны откликнулись на его инициативу.

«У меня воевали в Великой Отечественной войне оба деда. Один пропал без вести, а второго я хорошо знаю и отчетливо помню: он мне рассказывал, как воевал артиллеристом, дошел до сержанта. Рассказывал про своих двоюродных братьев, воевавших на Западном фронте, из которых никто не вернулся. Думаю, его рассказы в свое время и вдохновили меня на то, чтобы я пошел в военное училище», – рассказал замминистра обороны, добавив, что полностью разделяет видение Шойгу.

«Строительство храма, посвященного Победе, – это наш сыновий, внучатый долг перед теми, кто воевал», – подчеркнул он.

По словам Картаполова, для его поколения «эта история все еще осязаема», а для молодежи «она уже достаточно далеко в прошлом». «Чем дальше, тем глубже она будет уходить. И если не собрать все знания об этой войне воедино, потом трудно будет объяснять, почему она была так важна. Нечего будет передавать», – предостерег представитель Минобороны.

«И храм, и Дорога Памяти с фотографиями воинов рядом с ним объединят память о войне в одно целое, в этом и суть задумки», – добавил он.

Ранее сообщалось, что при строительстве главного храма ВС России в честь победы в Великой Отечественной войне будут использованы элементы трофейного оружия вермахта, хранящегося на складах Вооруженных сил России.

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