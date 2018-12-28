В Миноброны ответили «радетелям сохранения нацистского оружия»

При строительстве главного храма ВС России в честь победы в Великой Отечественной войне будут использованы элементы трофейного оружия вермахта, хранящегося на складах Вооруженных сил России, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Для выплавки отдельных составляющих (ступени и другое) возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных Сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах Вооруженных сил», – заявил он, передает РИА «Новости».

По его словам, речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения, не представляющих к настоящему времени никакой уникальности, исторической или военной ценности.

Конашенков отметил, что на военных складах Минобороны России сохраняется достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная ещё с Первой мировой войны. «Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций «радетелей» сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных Сил, вызывают, к сожалению, недоумение», – добавил он.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что ступени главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке отольют из трофейной техники вермахта.