Ступени храма Вооруженных сил России решили отлить из техники вермахта

Ступени главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке отольют из трофейной техники вермахта, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Строительство идет по плану. Неделю назад завершено возведение фундамента, началась стадия завершения работ художников, дизайнеров, вместе с нашей патриархией. Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольем ступени храма», – передает его слова РИА «Новости».

В сентябре Шойгу сообщал, что главный храм ВС России будет построен к 75-летию Победы. Он строится за счет пожертвований в специально созданный для этого фонд «Воскресение». В храме будет пять престолов, центральный будет назван в честь Воскресения Христова, еще четыре – в честь святых покровителей Вооруженных сил и родов войск: святому князю Александру Невскому, святому пророку Илии, святому апостолу Андрею Первозванному, святой великомученице Варваре.

Высота храма – 95 метров, вместимость – до 6 тыс. человек.