Минобороны раскрыло детали возведения главного храма ВС России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что главный храм ВС в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» будет построен к 75-летию Победы.

«К 75-летию победы в Великой Отечественной войне у нас появится главный храм Вооруженных сил России», – приводит слова Шойгу департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС Андей Картаполов сообщил, в настоящее время создан сайт фонда «Воскресение» для информирования о деятельности фонда, а также различных способах пожертвований.

«Полностью сайт начнет работу в день закладки камня», – сказал Картаполов. Торжественное освящение закладного камня в основании храма планируется провести в сентябре.

По его словам, на строительство храма получено благословение патриарха Кирилла.

«Главный храм должен стать олицетворением исторического единства армии, народа и церкви, духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, членов их семей, священнослужителей и всех православных христиан», – добавил замминистра.

Он рассказал, что в храме будет пять престолов. Центральный престол назовут в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова.

«Четыре престола посвящены небесным покровителям видом Вооруженных сил и родов войск: святому благоверному князю Александру Невскому – покровителю Сухопутных войск, святому пророку Божию Илии – покровителю покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному – покровителю ВМФ и святой великомученице Варваре – покровительнице РВСН», – сообщил генерал-майор.

На официальном сайте Минобороны России запущен специальный раздел, посвященный строительству Главного храма Вооруженных Сил РФ в парке «Патриот» https://t.co/ZKu8Rkxm9H #ГлавныйХрамВСРФ #ПаркПатриот pic.twitter.com/Q1r33FaanU — Минобороны России (@mod_russia) 4 сентября 2018 г.

Высота храма составит 95 метров, вместимость – до 6 тыс. человек.

Парк «Патриот» – военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил России. Расположен рядом с городом Кубинка Одинцовского района Московской области. Основан в 2014 году.

В августе «Патриот» принял форум «Армия-2018», который за несколько дней посетили свыше 772 тыс. человек.