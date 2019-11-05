Силовики нашли одну из машин убийцы Эльджаркиева

Оперативники МУРа нашли и изъяли одну из машин киллера, который убил начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник.

«Машина была обнаружена недалеко от места совершения убийства», – передает его слова ТАСС.

Речь идет о черном внедорожнике Mazda CX-7. При этом подозреваемые использовали несколько машин для перемещений по городу. Сейчас ведется работа с записями камер видеонаблюдения, следователи устанавливают пути перемещения и отхода подозреваемых в убийстве.

Вечером в субботу на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Сообщалось, что автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет», однако позже был найдена еще одна машина.

Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву. Возбуждено уголовное дело. При этом СК заявил о серьезном продвижении в расследовании убийства.