СК заявил о серьезном продвижении в расследовании убийства Эльджаркиева

Следователи СКР серьезно продвинулись в раскрытии убийства главы центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, заявили в Следственном комитете.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления», – сообщается на сайте СК.

Отмечается, что уголовное дело передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее источник сообщил, что следователи отследили мобильные телефоны предполагаемых убийц Эльджаркиева. Также известно, что в причастности к преступлению проверяют девять человек.

Эльджаркиева и его брата застрелили вечером в субботу на западе Москвы. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». Предполагается, что подозреваемые покинули Москву.