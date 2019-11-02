Главу центра противодействия экстремизму по Ингушетии застрелили в Москве

Начальник центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев погиб в результате стрельбы на западе Москвы, сообщил источник в экстренных службах.

«На улице Академика Анохина застрелен глава центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев», – сказал ТАСС источник.

В пресс-службе столичного управления полиции сообщили, что неизвестный стрелял в двух мужчин.

«Полицейские разыскивают подозреваемого в причинении огнестрельных ранений двум мужчинам. Один из них скончался. Инцидент произошел на улице Академика Анохина, дом 2 корпус 1. Сигнал на службу 02 поступил в 18.30», – сообщили РИА «Новости» в полиции.

По некоторым данным, застрелен также брат Эльджаркиева.

На место убийства выехали начальник столичной полиции Олег Баранов и начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России Олег Ильиных.

Источник в экстренных службах рассказал, что Эльджаркиев находился в Москве по своим делам в свободное от службы время.

В январе неизвестные обстреляли автомобиль Ибрагима Эльджаркиева. Ранения тогда получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».