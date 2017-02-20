В Ингушетии умер раненый при обстреле полицейский

Сотрудник правоохранительных органов, раненый при обстреле машины в Ингушетии в субботу вечером, умер в реанимации ингушской республиканской больницы, сообщили в медучреждении.

«Один из полицейских скончался. Двое пострадавших остаются до сих пор в реанимации», – передает «Интерфакс» слова представителя больницы.

Накануне сообщалось, что неизвестные обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Ранены получили трое полицейских, сам Эльджаркиев не пострадал.

Стрелявшие скрылись.