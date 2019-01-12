Стало известно о нападении на автомобиль начальника ЦПЭ Ингушетии

Неизвестные обстреляли автомобиль начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В субботу в Сунженском районе неизвестные обстреляли автомобиль начальника ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева. В результате он не пострадал, ранение получили трое находившихся в автомобиле сотрудников полиции», – сообщил источник РИА «Новости».

По предварительным данным, стреляли из автоматического оружия из автомобиля.

Раненые госпитализированы. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

В 2010 году начальник отдела центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД по Республике Дагестан скончался после обстрела в городе Избербаш.