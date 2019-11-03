МВД определило круг подозреваемых в причастности к убийству главы центра «Э» Ингушетии

Сотрудники МВД проверяют девятерых человек на причастность к убийству начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил источник.

«На причастность к совершению этого тяжкого преступления в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники МВД проверяют причастность девяти человек», – передает ТАСС слова источника.

Вечером в субботу на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Напавшие сделали не менее 10 выстрелов, в том числе контрольные в голову.

Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». Подозреваемые, как предполагается, покинули Москву. Возбуждено уголовное дело.

СК полагает, что убийство совершено группой лиц.