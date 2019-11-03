Убийство главы центра «Э» Ингушетии совершила группа лиц

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центрального аппарата ведомства оказать помощь в расследовании убийства начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании данного уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого», – сообщается на сайте СК.

Возбуждено дело по двум статьям – п.п. «а», «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

В пункте «ж» ч.2 ст.105 говорится, что убийство совершено «группой лиц».

Напомним, вечером в субботу на западе Москвы застрелили руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата 1988 года рождения. Сообщалось, что нападавший сделал не менее 10 выстрелов, в том числе произвел контрольные выстрелы в головы жертв.

Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет».

В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». Предполагается, что подозреваемые покинули Москву. Возбуждено уголовное дело.