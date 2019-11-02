СК подтвердил убийство главы центра «Э» по Ингушетии в Москве

Следственный комитет России по Москве подтвердил убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии и его брата на западе Москвы.

«По данным следствия, на западе столицы неизвестный расстрелял двух мужчин, один из которых являлся начальником Центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия. От полученных ранений мужчины скончались на месте», – сообщается на сайте столичного СК.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).

Эльджаркиев погиб в субботу в результате стрельбы на западе Москвы. По некоторым данным, застрелен также его брат – нейрохирург Ахмед Эльджеркиев.

Сообщалось, что убийство начальника центра «Э» по Ингушетии носит заказной характер. Позже появилось видео расстрела Эльджеркиева.

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.