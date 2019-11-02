Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным

Сотрудники правоохранительных органов считают, что убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве носит заказной характер.

Убийство было заранее спланировано и имеет признаки заказного, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что киллеру был известен маршрут передвижения жертвы и убийство было тщательно спланировано.

Источник уточнил, что Эльджаркиев приезжал в столицу по личным делам.

После убийства Эльджаркиева в Москве введен план «Перехват» и «Вулкан». Также усилены наряды полиции и патрули на объектах транспорта.

«В рамках оперативно-розыскных мероприятий ведется поиск черной иномарки, предположительно, автомобиля «Фольксваген Поло», на которой скрылся стрелявший», – сказал источник.

По информации Telegram-канала Mash, Эльджаркиев сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу. Киллера заранее предупредили о том, что Эльджаркиев вместе с братом будут находиться во дворе дома на Академика Анохина.

По данным канала, полиция рассматривает две версии – профессиональная деятельность и личные взаимоотношения Эльджаркиева.

Эльджаркиев погиб в субботу в результате стрельбы на западе Москвы. По некоторым данным, застрелен также его брат – нейрохирург Ахмед Эльджеркиев.

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались. В январе неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева. Ранения тогда получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.