Появилось видео расстрела главы центра «Э» по Ингушетии в Москве

Момент расстрела начальника центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве попал на запись камеры видеонаблюдения.

Видео опубликовал Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как Эльджаркиев выходит из подъехавшей машины и ждет у подъезда, пока она припаркуется.

В это время к нему подходит неизвестный в красно-черной куртке и несколько раз стреляет в него из пистолета, после чего тот падает на землю.

Затем нападавший делает несколько выстрелов во второго мужчину и убегает с места преступления.

Как отмечает 112, в машине оставался еще один человек, он не стал покидать салон автомобиля.

Эльджаркиев погиб в субботу в результате стрельбы на западе Москвы. По некоторым данным, застрелен также его брат – нейрохирург Ахмед Эльджеркиев. Сообщалось, что убийство начальника центра «Э» по Ингушетии носит заказной характер.

По информации источника, Эльджаркиев приезжал в столицу по личным делам. После убийства в Москве введен план «Перехват» и «Вулкан».

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.