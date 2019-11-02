Подозреваемые в убийстве главы центра «Э» по Ингушетии покинули Москву

Подозреваемым в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы удалось покинуть столицу, сообщил осведомленный источник в оперативной группе по расследованию преступления.

По словам источника, «подозреваемые скрылись», «оперативные мероприятия по горячим следам результатов не принесли», передает ТАСС.

«Задействованы коллеги из соседних областей, информация до них доведена», – добавил источник в оперативной группе.

В правоохранительных органах сообщили, что после убийства ведется розыск трех мужчин, составлен словесный портрет киллера, идет работа с записями видеокамер.

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат погибли в субботу в результате стрельбы на западе Москвы. По данным источника, нападавший сделал не менее 10 выстрелов, после чего скрылся на иномарке. Автомобиль убийцы был обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». Возбуждено уголовное дело.

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.