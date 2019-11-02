Появились подробности расстрела главы центра «Э» по Ингушетии в Москве

Киллер произвел не менее четырех выстрелов в начальника центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагиму Эльджаркиеву и его брату, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Киллер произвел не менее четырех выстрелов из пистолета, после чего скрылся», – сказал РИА «Новости» источник.

По информации ТАСС, выстрелы произведены из пистолета «Глок». Такие выводы эксперты сделали при осмотре гильз и пуль, найденных на месте происшествия. Сам пистолет не найден.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что убийство было заранее спланировано и имеет признаки заказного, поскольку киллеру был известен маршрут передвижения жертвы.

По информации Telegram-канала Mash, Эльджаркиев сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу.

По другим данным, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам в свободное от службы время.

В настоящее время полиция разыскивает трех мужчин. Составлен словесный портрет стрелявшего, также идет работа с записями видеокамер.

Между тем стражи правопорядка обнаружили автомобиль убийцы – это BMW, который преступник бросил около метро «Университет». Сейчас с ним работают следователи и криминалисты, киллер и его сообщники скрылись. В полиции не исключают, что они пересели в другую машину.

Руководитель центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат погибли в субботу в результате стрельбы на западе Москвы.

После убийства в Москве введен план «Перехват» и «Вулкан». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

На главу центра «Э» по Ингушетии уже покушались в январе. Тогда неизвестные обстреляли автомобиль Эльджаркиева, в результате чего ранения получили трое полицейских, сам он не пострадал. На следующий день один из раненых полицейских скончался в больнице.