Следователи отследили мобильные телефоны убийц Эльджаркиева

Следователям удалось отследить мобильные телефоны подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сообщил источник.

Выявлены три мобильных номера, которые, предположительно, использовались при подготовке к преступлению. Владельцев номеров проверяют. Источник отмечает, что преступники, предположительно, несколько недель готовились к совершению убийства, изучая маршруты жертв за пределами Ингушетии, передает «Интерфакс».

Среди версий убийства – месть со стороны экстремистских группировок.

Ранее сообщалось, что на причастность к совершению убийства проверяются девять человек.

Вечером в субботу на западе Москвы застрелили Эльджаркиева и его брата. Автомобиль убийцы обнаружен около метро «Университет». В столице объявлен план «Перехват» и «Вулкан». При этом предполагается, что подозреваемые уже покинули Москву.

Возбуждено уголовное дело.