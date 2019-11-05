США приступили к созданию новых военных баз в нефтеносных районах Сирии

Военные Соединенных Штатов начали сооружать две новые базы в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии, сообщает агентство Anadolu.

По данным местных источников, США планируют создать базы в районе населенного пункта Сур. На этих территориях задействовано большое количество строительной техники, в регион дополнительно направлены 250-300 военнослужащих, а также бронетранспортеры, тяжелое вооружение и боеприпасы, передает РИА «Новости».

США уже используют территорию крупнейшего сирийского нефтяного месторождения «Омар» в качестве базы. Кроме того, США имеют базы еще в трех других районах Дейр-эз-Зора.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов. Россия обвинила Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти.

Конгрессвумен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США, также заявила, что Трамп использует военных США для захвата нефти, которая принадлежит сирийскому народу.