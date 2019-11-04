Соперница Трампа на выборах обвинила его в захвате сирийской нефти

Глава американского государства Дональд Трамп использует военных США для захвата нефти, которая принадлежит сирийскому народу, заявила конгрессвумен Тулси Габбард, претендующая на пост президента США.

Она подчеркнула, что американские войска в Сирии должны были «обеспечить национальную безопасность США», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

Габбард указала, что Трамп, который прежде выступал за вывод войск США из Сирии, «изменил курс». Причем Трамп намерен оставить американские силы на территории Сирии не для борьбы против террористической организации «Исламское государство*», а «для охраны нефтяных месторождений». Габбард подчеркнула, что эта нефть принадлежит не США, а сирийскому народу.

Происходящие события конгрессвумен назвала «очередным свидетельством современного захвата, происходящего в Сирии с 2011 года». Она подчеркнула, что сирийцев «лишают основного источника ресурсов и энергии», которые требуются стране для восстановления.

Габбард заявила о «бесконечной войне во имя смены режима в Сирии». Политик считает, что такую войну «не надо было и начинать», ее «нужно прекратить сейчас».

Габбард заявила, что «баллотируется в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу». Она хочет, чтобы Демократическая партия США «представляла подлинные интересы народа и сражалась бы за них». Она подвергла руководство партии критике, но заверила, что не станет «баллотироваться в качестве кандидата от третьей партии».

Кроме того, она подчеркнула, что не пыталась получить должность в администрации Трампа, хотя и вела переговоры о внешней политике США, надеясь «отвести» от Трампа «ястребов-неоконов вроде Джона Болтона».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему Габбард обвиняют в работе на Москву.

При этом Трамп вступился за Габбард после того, как экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон назвала ее агентом России. Трамп заявил: «Не знаю, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России».

Напомним, Трамп объявил о взятии нефтяных месторождений на севере Сирии «под охрану» Соединенных Штатов.

Россия обвинила Соединенные Штаты в «международном государственном бандитизме», опубликовав доказательства контрабанды нефти.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД