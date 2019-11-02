Трамп вступился за названных Клинтон «русскими агентами» политиков

Американский лидер Дональд Трамп вступился за претендента на пост президента США от Демократической партии Тулси Габбард и кандидата от зеленых в 2016 году Джилл Стайн, которых экс-глава Госдепа Хиллари Клинтон назвала агентами России.

Выступая в Миссисипи, Трамп раскритиковал Клинтон, которую он победил на выборах три года назад, передает РИА «Новости».

«Она красотка, конечно, вы не слыхали, что было на прошлой неделе? Не знаю, кто такая Тулси Габбард, но одно я знаю: она не агент России. И Джилл Стайн – она зеленая, конечно, но это не страшно (...) я знаю, что она не агент России», – сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Клинтон «сделала то же заявление три года назад» о Трампе, и ему понадобилось «два года, чтобы избавиться от этого ложного заявления».

Аудитория его сторонников приветствовала критику в адрес Клинтон, скандируя: «Под замок ее!».

Напомним, Клинтон обвинила сразу нескольких политиков, которые могут претендовать на пост президента США, в связях с Россией.

В свою очередь Трамп объявил Хиллари Клинтон сумасшедшей и признался в симпатиях к русским.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Тулси Габбард служит интересам России.

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