Посол в Британии не исключил зеркальных мер в ответ на невыдачу виз журналистам

Новый посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва может применить зеркальные меры в отношении британских журналистов в ответ на невыдачу Великобританией виз представителям российских СМИ.

«Мы будем работать над тем, чтобы российским журналистам в Великобритании были обеспечены нормальные условия работы, а в случае действий, которые мы будем считать несправедливыми, будем принимать ответные меры в отношении британских журналистов, находящихся в Москве, в том числе ведущих гигантов информации и медиа», – сказал посол, передает ТАСС.

Он отметил, что такие меры применяются по отношению к другим странам. «Будем так делать и применительно к Великобритании», – добавил посол.

«Ситуация с журналистами – это, без сомнения, безобразие, так как представители российских СМИ продолжают работать в Великобритании в тяжелых условиях. Это связано с постоянным давлением, которое на них оказывают местные власти. И телеканал RT, и агентство Sputnik в последнее время в Великобритании называли несвободными, хотя они работают на основе британской лицензии, а в отношении RT регулятором Ofcom было возбуждено дело с большим штрафом, который лондонский суд не признал справедливым», – добавил Келин.

Ранее министерство иностранных дел подтвердило, что официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам.

Посол также затронул тему Brexit, отметил, что Москва видит плюсы и в сохранении членства Великобритании в Евросоюзе, и в выходе страны из состава сообщества.

«В том, что касается Brexit, я не сказал бы, что у нас есть твердая позиция о том, хорошо это или плохо для нас. Если бы Brexit не состоялся и Великобритания осталась в составе Европейского союза – это одна ситуация, и здесь для нас есть свои преимущества, поскольку мы строили бы отношения с Великобританией на основании тех соглашений, которые существуют у нас в рамках Евросоюза», – сообщил он.

Коснувшись сценария, при котором Соединенное Королевство все же покинет ЕС, дипломат отметил: «Brexit дает – в нашем понимании того, как сейчас это происходит, – некоторые дополнительные возможности, которые могут нас интересовать с точки зрения торговли и экономики».

Напомним, в преддверии парламентских выборов британские партии объединились, чтобы остановить выход Великобритании из ЕС, за который на общенациональном референдуме высказалось подавляющее большинство жителей Соединенного Королевства.

В МИД России затягивание Brexit объяснили стремлением «ослабить позиции европейских партнеров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования».