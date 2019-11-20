МИД подтвердил отказ двум российским журналистам в британских визах

Министерство иностранных дел подтвердило, что официальные власти Великобритании отказались выдать визы двум российским журналистам.

«В МИД России подтвердили факт отказа официальных властей Великобритании в выдаче виз для двух российских собкорров для работы в этой стране», – сказали в министерстве, передает РИА «Новости».

Ранее источник сообщил, что в 2019 году официальный Лондон без объяснения причин отказал в визе «работавшим и направлявшимся на работу в Великобританию собкорам». Источник уточнил, что одному из них виза не была продлена, второму – не выдана.

Между тем ранее сообщалось, что количество британских виз, выданных россиянам за последний год, увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов.