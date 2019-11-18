Британия стала чаще выдавать визы россиянам

Количество британских виз, выданных россиянам за последний год, увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов, сообщили в посольстве Великобритании в Москве.

«С 1 июля 2018 года по 31 июня 2019 года мы выдали около 146 тыс. виз гражданам России (увеличение примерно на 3% в годовых показателях). Из всех заявлений 99% были успешными – один из самых высоких показателей в мире», – сообщило диппредставительств в своем Telegram.

В посольстве отметили, что рассмотрение заявления на стандартную визу занимает 15 рабочих дней, а срочное рассмотрение – три-пять рабочих дней.

Ранее в посольстве Британии рассказали, как избежать ошибок в заявлении на получение визы.