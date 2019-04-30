В посольстве Британии рассказали, как избежать ошибок в заявлении на получение визы

В посольстве Великобритании в России рассказали, как не допустить ошибок при подаче заявления на получение британской визы.

Дипведомство рекомендует подавать «заявление на тот тип визы, который соответствует цели вашей поездки», передает РИА «Новости».

«Удостоверьтесь, что вы загружаете только необходимые документы в соответствии с чек-листом. Если вы хотите, чтобы ваше заявление рассмотрели в течение пяти рабочих дней, выберите услугу «срочное рассмотрение визы» при записи на сайте визового центра», – говорится в сообщении посольства в социальных сетях.

При этом в сообщении британское посольство напоминает, что «стандартный срок рассмотрения заявления – 15 рабочих дней».

«Отвечайте честно на вопросы в анкете и предоставляйте подлинные документы» – добавляют в публикации.

Посольство советует убедиться в том, что «вы предоставили документы, подтверждающие источники ваших доходов и основания для возвращения в Россию». Также в сообщении отмечается важность того, чтобы все документы были «переведены на английский язык».

Ранее сообщалось, что Великобритания решила временно приостановить выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам, в том числе и российским.