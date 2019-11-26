Болгария согласилась разместить координационный центр НАТО в Черном море

Болгария готова принять на своей территории координационный центр НАТО в Черном море, сообщил премьер-министр республики Бойко Борисов по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«У нас будет координационный центр [НАТО], не база и не флотилия, а именно координационный центр. Штаб командования будет находиться в Румынии, а координационный центр в Варне, это удобно логистически. А Черное море будет безопаснее», – приводит ТАСС заявление Борисова после переговоров с Трампом в Белом доме.

«Учения в Черном море должны проводиться, чем больше, тем лучше, ведь они оказывают предупредительное воздействие», – добавил премьер-министр Болгарии.

В совместном заявлении Трампа и Борисова по итогам переговоров в Белом доме отмечается, что США обеспокоены «ситуацией с безопасностью» в Черноморском регионе и приветствуют готовность Болгарии принять на своей территории координационный центр НАТО в Черном море.

Кроме того, согласно совместному заявлению, распространенному пресс-службой Госдепартамента, США и Болгария также договорились разработать дорожную карту для развития двустороннего сотрудничества в области обороны «с целью противодействия морским, гибридным и киберугрозам в Черном море в течение следующего десятилетия».

«Дорожная карта поддержит усилия Болгарии по модернизации путем предоставления помощи в области безопасности, облегчения доступа к передовым американским оборонным технологиям, расширения масштабов военных учений, взаимодействия и обучения», – говорится в документе.

«США и Болгария планируют углублять партнерство в области оборонных технологий и промышленности», – указывается в документе. Кроме того, в нем отмечается, что София «обязуется уделять надлежащее внимание предложениям американских оборонных компаний, которые хотят конкурировать на болгарском рынке».

Также США и Болгария заявили о намерении «продолжать сотрудничество в сфере уничтожения избыточных обычных вооружений».

Помимо этого, Вашингтон высоко оценил обязательство Софии по увеличению расходов на оборону. Как подчеркивается в документе, «Болгария планирует к 2024 году выполнить свои долгосрочные обязательства по оборонным расходам НАТО».

Напомним, в октябре в США предложили развернуть системы противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для «сдерживания» России в Черноморском регионе.

В том же месяце МИД Грузии назвал Черное море сферой стратегических интересов США.

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