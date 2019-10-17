Глава МИД Грузии назвал Черное море сферой стратегических интересов США

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани назвал регион Черного моря «ареалом интересов США». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Выступая в парламенте в четверг, Залкалиани сказал, что «американцы имеют интересы на Черном море, в будущем будут иметь, Черное море и весь регион – это ареал интересов США».

«Решения саммитов НАТО указывают на то, что Черное море и Грузия приоритетны в отношениях с Америкой, в том числе в контексте НАТО», – отметил министр.

Давид Залкалиани сообщил, что речь идет о конкретных направлениях сотрудничества, таких, как участие Грузии в учениях абордажных групп НАТО.

Министр также напомнил о регулярных визитах в грузинские порты военных кораблей США и других стран НАТО.

«Логично, как сейчас, так и в будущем Черное море будет сферой стратегических интересов нашего главного стратегического партнера, мы будем активно сотрудничать», – заявил он.

Десять лет назад Грузия и США подписали Хартию о стратегическом партнерстве.

В начале октября сообщалось, что в США предложили способ «сдерживания» России в Черноморском регионе. В плане, в частности, предлагалось усилить ПВО Румынии и Болгарии и продолжать оказывать помощь в развитии военного потенциала Грузии и Украины.