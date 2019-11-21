Мэра Львова обвинили в злоупотреблениях

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обвинила мэра Львова Андрея Садового в злоупотреблении служебным положением в рамках дела о строительстве индустриального парка во Львовской области, сообщил сам Садовый.

«Только что прокуроры (Назара) Холодницкого (руководитель САП – прим. ВЗГЛЯД) вручили мне обвинение. О чем речь? В 2015 году город Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора – компанию CTP. Мы от этой компании за землю получили 54 млн гривен (2,2 млн долларов). Было поле, где коровы паслись, на этом поле компания должна построить индустриальный парк. Начиная с 2015-2016 и дальше – блокирование со всех сторон, на уровне власти государственной, генпрокуратуры», – написал Садовый в своем Facebook.

Он добавил, что компания СТР собирается построить индустриальный парк, а также создать 3 тыс. рабочих мест в области. «С 2016 года прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит. Вот такие реалии сегодняшнего времени, будем бороться и побеждать», – сказал Садовый, уточнив, что его адвокаты готовятся к защите.

Ранее высший антикоррупционный суд Украины обязал национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело в отношении главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова по факту возможной госизмены и других нарушений.

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