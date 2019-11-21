Названы сроки передачи флоту подлодки «Петропавловск-Камчатский»

В Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» 25 ноября состоится церемония приема в состав ВМФ построенной для Тихоокеанского флота первой дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» (проекта 636.3), сообщили в Минобороны.

Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, «Петропавловск-Камчатский» успешно завершил ходовые и государственные испытания в акватории Балтийского флота, подтвердив все проектные характеристики.

«В серии неатомных подводных лодок проекта 636.3, строящихся для Тихоокеанского флота реализуются новые технические решения по целому ряду систем жизнеобеспечения и радиотехнического вооружения. Главной особенностью первой подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» и других подводных лодок этой серии для Тихоокеанского флота является то, что они строятся с учетом специфики их эксплуатации в морской зоне Дальнего Востока», – заявил Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам совещания в преддверии приема подлодки.

20 сентября пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» Алиса Грицкова сообщила, что первая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных.

Напомним, 3 октября гендиректор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков заявил, что в октябре госиспытания будут проведены, а до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи

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