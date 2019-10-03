Непогода сорвала выход подлодки «Петропавловск-Камчатский» на испытания

Выход на госиспытания первой в серии из шести субмарин проекта 636.3 подлодки «Петропавловск-Камчатский» отложили на несколько дней из-за непогоды, сообщил гендиректор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни она (подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» – прим. ВЗГЛЯД) уйдет на государственные испытания. Вчера из-за погоды ее не выпустили. Поэтому в октябре госиспытания будут проведены, в ноябре мы делаем отделку, и, как по контракту, до 25 ноября будет подписан акт приема-передачи», – передает ТАСС слова Бузакова.

Он рассказал также, что вторая подлодка серии – «Волхов» будет спущена на воду в декабре.

«Будет спущена в декабре этого года, уже совсем скоро. Передача - до 25 ноября 2020 года», – сказал Бузаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, 20 сентября пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» Алиса Грицкова сообщила, что первая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных.

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