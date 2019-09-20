«Варшавянка» для ТОФ завершила заводские испытания

Первая подводная лодка проекта 636.3 («Варшавянка») для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» завершила заводские испытания и в начале октября приступит к прохождению государственных, сообщила пресс-секретарь «Адмиралтейских верфей» Алиса Грицкова.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские ходовые испытания 16 августа и вернулась на завод 17 сентября.

«Сдаточная команда АО «Адмиралтейские верфи» и экипаж первой подводной лодки проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский» завершили программу заводских ходовых испытаний. В программу входили скоростные, маневренные и глубоководные испытания; замер магнитных полей, а также проверка гидроакустического комплекса, комплексов радиолокации и связи, электроэнергетической установки и системы обеспечения жизнедеятельности», – передает РИА «Новости» слова Грицковой.

Она добавила, что все системы и механизмы подводной лодки работали в штатном режиме, корабль успешно выполнил все запланированные погружения, в том числе глубоководное.

Напомним, 28 марта первая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» для ТОФ «Петропавловск-Камчатский» была спущена на воду на предприятии «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

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