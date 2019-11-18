Завершен первый этап поставок Ираку танков Т-90С

Первый этап поставок Ираку российских танков Т-90С завершен, стороны ведут переговоры о порядке и условиях выполнения второго, рассказали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Имущество по первому этапу поставлено в полном объеме. Порядок и условия поставки бронетанковой техники на втором этапе будут согласованы дополнительно», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ФСВТС.

Первые танки Т-90С Ирак получил от России в феврале 2018 года, всего предполагалась поставка 73 машин.

Напомним, в октябре министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом заявил, что Россия намерена реализовать существующие контракты по поставке продукции военного назначения в Ирак.

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