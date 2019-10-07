Лавров подтвердил намерение России выполнить контракты на поставку оружия Ираку

Россия намерена реализовать существующие контракты по поставке продукции военного назначения в Ирак, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

«У нас общее мнение в необходимости выполнять решения межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, заседание которой состоялось в апреле, а также реализовывать имеющиеся контракты по поставке в Ирак российской продукции военного назначения», – приводит его слова ТАСС.

Россия и Ирак являются давними партнерами в военно-технической сфере. В 2014 году страны заключили контракт на поставку вооружений на сумму более 4 млрд долларов. Кроме того, российские специалисты ведут обучение и подготовку иракских армейских кадров. С февраля прошлого года минобороны Ирака получает российские танки Т-90С в рамках заключенного с Россией контракта на поставку военной техники.

Лавров также заявил, что Россия фиксирует стремление центральных властей Ирака и Курдского автономного района налаживать отношения. «Это пойдет на пользу социально-экономическому развитию и решению иных задач, которые стоят перед иракским государством», – сказал он.

Глава МИД Ирака Мухаммед Али аль-Хаким в свою очередь сообщил, что обсудил Лавровым активизацию сотрудничества Москвы и Багдада в нефтяной и газовой сфере.

«Мы провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития товарооборота и выводу его на прежний уровень, активизации деятельности в сфере энергетики и газа», – сказал он.

В понедельник Лавров прибыл с первым за последние пять лет визитом в Ирак. Правительственный борт приземлился в Багдаде, где с начала прошлой недели продолжаются протесты, вызванные недовольством населения социальными проблемами.