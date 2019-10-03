В «зеленой зоне» Багдада прогремели взрывы

Внутри «зеленой зоны» в столице Ирака, где расположены правительственные здания и иностранные посольства, после падения двух ракет прогремели взрывы, сообщает телеканал Al Arabiya.

Reuters со ссылкой на очевидцев также сообщает как минимум об одном взрыве, передает ТАСС.

Напомним, одна ракета упала рядом с турецким посольством в «зеленой зоне», а другая ударила рядом с мостом Аль-Харисийя.

Как сообщили в пресс-службе Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, объекты возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство*» (ИГ*, запрещена в России) не пострадали в результате взрывов в охраняемом районе Багдада.

«Военнослужащие оставляют за собой право на защиту, коалиция не потерпит нападений на контингент», – говорится в заявлении СЕНТКОМ.

При этом США отслеживают сообщения о протестах в Ираке и призывают все стороны к снижению напряженности и отказу от насилия.

В иракской столице уже второй день продолжаются волнения и беспорядки. Премьер-министр страны Адель Абдель Махди объявил в столице комендантский час, который начинает действовать с 05.00 по местному времени (совпадает с мск).