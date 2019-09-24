Две ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде

Поблизости от посольства США в укрепленной «зеленой зоне» Багдада упали две ракеты, сообщил сотрудник иракской полиции.

Прозвучал сигнал воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла ни одна группировка, передает «Интерфакс».