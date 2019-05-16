США присвоили «освобожденному» ими Ираку высший уровень опасности

Ираку присвоен четвертый (самый высокий) уровень опасности, сообщил Госдеп.

Ведомство призвало американцев не совершать поездок в Ирак, передает ТАСС.

Отмечается, что граждане США также «не должны путешествовать через Ирак в Сирию для участия в вооруженном конфликте».

Американцев предупреждают об угрозах, связанных с «терроризмом, похищением людей и вооруженными конфликтами». Тем, кто не прислушается к предупреждению, в регионе грозят не только «арест, штрафы и высылка», но и «похищение, увечья или смерть».

Возможности властей США в Ираке крайне ограничены, подчеркнул Госдеп.

Напомним, США активно помогали властям Ирака освободить территории, захваченные террористической организацией «Исламское государство*». При этом «освобождение», к примеру, Мосула обернулось разрушением города.

Также необходимо отметить, что одной из главных причин возникновения и усиления ИГ* стало американское вторжение в Ирак в 2003 году, после которого Вашингтон безуспешно пытался установить в стране эффективную демократию.