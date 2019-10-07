Лавров прибыл в Багдад

Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл с первым за последние пять лет визитом в Ирак – правительственный борт приземлился в Багдаде, где с начала прошлой недели продолжаются протесты, вызванные недовольством населения социальными проблемами.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, в рамках визита Лаврова в Ирак состоятся его встречи с руководством страны в Багдаде, а также Курдского автономного района в Эрбиле, передает РИА «Новости».

Как ожидается, «в ходе бесед будет проведен углубленный обмен мнениями по ключевым аспектам ближневосточной повестки дня с упором на ситуацию в Ираке и Сирии, зоне Персидского залива, обстановку вокруг Ирана, а также на палестинских территориях». «Отдельное внимание планируется уделить дальнейшему наращиванию сотрудничества в вопросах противодействия международному терроризму и распространению религиозного экстремизма», – отмечала Захарова.

Приоритетной темой переговоров, по ее словам, станет обсуждение перспектив всестороннего развития и укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений, включая взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.

В Ираке с 1 октября проходят народные антиправительственные протесты, которые начались с призывов выйти на улицу, распространявшихся в соцсетях, с требованиями усиления борьбы с коррупцией, снижения безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Эти протесты стали первыми после назначения год назад правительства Аделя Абдель Махди. В ходе акций происходят беспорядки и столкновения демонстрантов с силовиками, которые применяют оружие. На настоящий момент медики сообщают о 113 погибших и более 4 тыс. пострадавших, из них 200 находятся в тяжелом состоянии. Ни одна партия или политический лидер не заявляли о том, что стоят за этими протестами.