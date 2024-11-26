Стало известно о поисках выживших после крушения самолета в Коста-Рике

Красный Крест Коста-Рики начал поиски выживших в крушении самолета в горах Эскасу

Tекст: Денис Тельманов

По информации РИА «Новости», спасатели Коста-Рики проводят поисковые операции в гористом районе Эскасу, провинция Сан-Хосе, после крушения небольшого самолета. На борту находились шесть человек – пилот и пятеро пассажиров, все они граждане Коста-Рики и сотрудники туристической компании.



Национальный оперативный координатор Красного Креста Алехандро Молина сообщил, что два патруля уже передвигаются к месту крушения. «Мы надеемся, что люди живы, и готовим все необходимые ресурсы для поддержки, если они будут найдены живыми», – заявил он, добавив, что сложные погодные условия не позволят остановить поиск.

В понедельник диспетчеры потеряли связь с самолетом, что и стало причиной начала спасательной операции. Экипаж одного из вертолетов Красного Креста сумел визуально обнаружить фюзеляж самолета на высоте около 2,2 километра, что дает надежду на наличие выживших.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 24 ноября произошло пять инцидентов с самолетами Sukhoi Superjet 100, включая пожар и неисправности в системах гидравлики и шасси. В этот же день в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса.

Кроме того, самолет S7 Airlines из Москвы в Калининград совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира.