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Стали известны последние слова пилота упавшего в Литве самолета
Экипаж упавшего в Литве самолета запрашивал посадку по приборам перед крушением
Экипаж самолета DHL, разбившегося в Литве, запрашивал разрешение на посадку по приборам у диспетчеров, согласно имеющейся аудиозаписи.
Как передает РИА «Новости», в распоряжении оказалась аудиозапись, на которой экипаж самолета DHL, упавшего в Литве, запрашивал у диспетчеров разрешение на заход на посадку по приборам. Один из пилотов обратился с просьбой: «Диспетчеры, можете, пожалуйста, подтвердить, может ли 18D использовать систему захода на посадку по приборам кабины пилота (ILS)?»
Система ILS, или курсо-глиссадная система, представляет собой один из методов захода на посадку. Она использует две радиостанции для определения курса и глиссады самолета, что позволяет настроить радиооборудование на нужную частоту. Это помогает экипажу точно определить положение самолета в пространстве и выполнить посадку.
Напомним, в Литве грузовой самолет компании DHL потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса, пилот погиб. Проводится расследование, по предварительным данным, причиной стали технические неполадки. Власти Вильнюса решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Позже СМИ опубликовали переговоры диспетчеров при крушении самолета в Литве.