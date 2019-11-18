Посол США при ЕС докладывал администрации Трампа о «деле Байдена» на Украине

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18 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:10  |  vz.ru
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Франция отметила успехи России по отказу от доллара

Европа все чаще отмечает экономические достижения РоссииФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Вслед за немцами, которых удивила сила российского рубля, французское издание обратило внимание на то, как Россия целенаправленно движется по пути независимости от американского доллара. Отказ от этой валюты становится инструментом для сплочения стран БРИКС против США, констатирует французское издание. Чего уже сумела добиться Россия на этом пути?  Подробности...
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Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
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Как устроены самые популярные схемы воровства денег у России

Многие схемы бюджетного воровства раскрыты, но многие продолжают оставаться актуальнымиФото: YAY/ТАСС
Миллиардные хищения при строительстве космодрома Восточный, о которых на днях с негодованием напомнил Владимир Путин, могут служить материалом для всеобъемлющего исследования схем распила государственных денег. Эти же схемы активно использовались и на других «стройках века» последних лет. Каковы самые популярные способы воровства государственных денег в подобных случаях?  Подробности...
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Чем страшен для Британии гнев Китая

Старый флаг британской колонии стал одним из символов гонконгского бунтаФото: Bobby Yip/Reuters
Гонконгские «разборки» перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
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Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
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Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
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      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
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      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
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      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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              Посол США при ЕС докладывал администрации Трампа о «деле Байдена» на Украине

              18 ноября 2019, 08:43

              Текст: Алина Назарова

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              Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд сообщал высокопоставленным чиновникам в администрации Дональда Трампа о попытках убедить Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

              Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на электронные сообщения, среди тех, кого Сондланд держал в курсе происходящего, были исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни и глава минэнерго США Рик Перри, передает РИА «Новости».

              В частности, Сондланд просил бывшего советника президента США по Украине и России Тима Моррисона запланировать телефонный разговор между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед парламентскими выборами на Украине 21 июля. Вместе с тем, 19 июля Сондланд написал чиновникам из администрации президента США, в том числе Малвейни и Перри, что Зеленский «готов убедить президента, что начнет расследования».

              «Я говорил сейчас с Зеленским. Он готов принять звонок президента США... Он убедит его, что намерен провести прозрачное расследование», – писал Сондланд.

              Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего. 

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