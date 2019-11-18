Посол США при ЕС докладывал администрации Трампа о «деле Байдена» на Украине

Посол США при Евросоюзе Гордон Сондланд сообщал высокопоставленным чиновникам в администрации Дональда Трампа о попытках убедить Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на электронные сообщения, среди тех, кого Сондланд держал в курсе происходящего, были исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвейни и глава минэнерго США Рик Перри, передает РИА «Новости».

В частности, Сондланд просил бывшего советника президента США по Украине и России Тима Моррисона запланировать телефонный разговор между Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским перед парламентскими выборами на Украине 21 июля. Вместе с тем, 19 июля Сондланд написал чиновникам из администрации президента США, в том числе Малвейни и Перри, что Зеленский «готов убедить президента, что начнет расследования».

«Я говорил сейчас с Зеленским. Он готов принять звонок президента США... Он убедит его, что намерен провести прозрачное расследование», – писал Сондланд.

Напомним, в сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.

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